Лондон, , 18:37 — REGNUM Наследник британского престола принц Уэльский Уильям примет за честь возможность служить во благо жителям Уэльса. Об этом говорится в заявлении пресс-службы принца Уильяма, которое приводит BBC.

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин Миддлтон Frankie Fouganthin

«Принц заявил, что он и принцесса Кейт имеют глубокую привязанность к Уэльсу, где они в доме на Англси жили первое время после свадьбы, в том числе в течение нескольких месяцев после рождения принца Джорджа», — говорится в заявлении.

«Принц и принцесса в предстоящие месяцы и годы будут углублять свою связь с местными жителями. Они хотят внести свой вклад в поддержку устремлений жителей Уэльса и обратить внимание на вызовы и возможности, которые у них имеются», — добавляется в официальном сообщении.

При этом журналисты отмечают, что принц Уильям взял на себя обязательство служить со «смирением и глубоким уважением» к жителям Уэльса.

Напомним, что ранее король Великобритании Карл III 9 сентября присвоил Уильяму титул принца Уэльского, а его супруге Кейт — титул принцессы Уэльской. Принц также возьмет шотландские титулы, в том числе титул герцога Ротсейского, а также титул герцога Корнуоллского, которые новый король носил на протяжении более чем пяти десятилетий.