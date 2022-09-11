Белгород, 11 сентября 2022, 18:26 — REGNUM Сегодня более 50 волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» прибыли на пункт пропуска «Логачёвка» в Белгородской области для оказания помощи жителям Харьковской области. Помимо работы на пограничном пункте добровольцы помогают людям в двух пунктах временного размещения. Волонтеры, 32 добровольца, которые работали в Балаклее, Купянске, Изюме и Волчанске были переброшены на границу с Белгородской областью. Группировка добровольцев была усилена дополнительным десантом из 25 человек из различных регионов РФ. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Всего через волонтерскую деятельность на Донбассе и в освобожденных территориях прошли более 1000 человек.