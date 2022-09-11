Белгород, , 18:26 — REGNUM Сегодня более 50 волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» прибыли на пункт пропуска «Логачёвка» в Белгородской области для оказания помощи жителям Харьковской области. Помимо работы на пограничном пункте добровольцы помогают людям в двух пунктах временного размещения. Волонтеры, 32 добровольца, которые работали в Балаклее, Купянске, Изюме и Волчанске были переброшены на границу с Белгородской областью. Группировка добровольцев была усилена дополнительным десантом из 25 человек из различных регионов РФ. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Волонтеры МГЕР и Волонтерской роты в Логачевке Пресс-служба МГЕР

«Сегодня более 50 наших добровольцев приступили к работе на пункте пропуска «Логачёвка» в Белгородской области. Сюда с Харьковского направления были передислоцированы 32 наших волонтеров. Мы помогаем жителям Харьковской области на пограничном пункте и в пунктах временного размещения. Волонтеры оказывают содействие в обеспечении людей водой и питанием, переносят вещи до автобусов, помогают МЧС развернуть полевой лагерь. Девушки волонтеры собирают обеды в дорогу для людей в пункте обогрева. Наши добровольцы будут находиться здесь и помогать приезжающим столько, сколько это необходимо. Также в кратчайшие сроки постараемся еще усилить наш волонтерский отряд в Белгородской области добровольцами из других регионов России», — сказал Антон Демидов.

Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Всего через волонтерскую деятельность на Донбассе и в освобожденных территориях прошли более 1000 человек.