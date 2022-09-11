Санкт-Петербург, 11 сентября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» забил «Оренбургу» пять мячей за первый тайм матча девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовскийц».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ПФК ЦСКА Никита Ермаков

Голы «сине-бело-голубых» забили Вендел (3’ Дуглас Сантос, 43’), Иван Сергеев (17’ Далер Кузяев), Далер Кузяев (19’) и Малком (29’). Желтые карточки получили Далер Кузяев и Александр Эктов. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Ассистенты главного судьи — Максим Ковалев и Александр Богданов.

В последний раз «Зенит» забивал пять мячей в ворота соперника 30 июля 2022 года. В матче третьего тура чемпионата России «сине-бело-голубые» разгромили московский «Локомотив» со счетом 5:0, забив все голы во втором тайме.