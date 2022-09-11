Воронеж, , 18:19 — REGNUM Общая явка на выборах в Воронежской области составила 45,36% на 18:00 11 сентября, сообщила избирательная комиссия Воронежской области.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGMUM

В дополнительных выборах депутата Воронежской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 приняли участие 44,56% избирателей, в выборах депутата Воронежской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9 — 10,25% избирателей.

Напомним, выборы в Воронежской области проходили в течение трёх дней, с 9 по 11 сентября. В 20:00 все избирательные участки закроются.