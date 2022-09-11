Донецк, , 18:18 — REGNUM Населенный пункт Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:30 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Луганское: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Макеевке в ДНР пять снарядов калибра 155 мм.