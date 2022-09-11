Подгорица, 11 сентября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. МИД Черногории считает необходимым вслед за странами Европейского союза ограничить въезд для граждан России, сообщает 11 сентября Dan.

Arttravel.ru Черногория

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Отмечается, что министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич «считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор». Данную позицию глава МИД Черногории высказал после решения Брюсселя приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Москвой.

Если правительство Черногории разделит мнение Кривокапича, это будет означать введение виз для граждан России, которые сейчас могут находиться в республике без виз в течение 30 дней.

Напомним, что в этом году с 1 июня по 14 августа в Черногорию въехали 48 тысяч граждан России, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совет ЕС утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое вступит в силу с 12 сентября. После этого граждане России будут следовать общим правилам выдачи виз: стоимость документа составит 80 евро, а время рассмотрения запроса увеличится.