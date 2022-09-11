Краснодар, , 20:01 — REGNUM Все избирательные участки закрылись в Краснодарском крае в 20:00 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные крайизбиркома.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Избиркомы начали подсчёт голосов. Отметим, что явка избирателей на 18:00 в регионе составила чуть менее 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование в Краснодарском крае проводилось в течение трёх дней — 9,10 и 11 сентября. Всего в регионе завершились 102 избирательных кампании, в том числе — выборы депутатов седьмого созыва Законодательного собрания Краснодарского края. В регионе проголосовать можно было на более чем 2,8 тыс. избирательных участках. Существенных нарушений в ходе голосования не зафиксировано.