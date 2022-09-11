Бухарест, , 18:12 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил журналистам, что Европа столкнулась с одним из наиболее масштабных кризисов, который можно решить за счёт общих усилий НАТО и ЕС, пишут РИА Новости.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Лидер Румынии считает, что страны ЕС столкнулись «с одним из самых масштабных гуманитарных кризисов», в результате которого растёт количество жертв и перемещения как на территории б. УССР, так и за её пределами.

Клаус Йоханнис заявил также о поддержке предпринимаемых шагов для сохранения безопасности и демократии, чему будут способствовать «политический диалог». Румынский президент выразил уверенность в том, что «НАТО и ЕС обеспечат укрепление европейской безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2022 года стало известно, что в качестве ответной меры Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве.

Подробнее: Россия вышлет сотрудника посольства Румынии в Москве — МИД РФ