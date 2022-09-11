Лондон, , 18:10 — REGNUM Лондонский «Челси» планирует пригласить в клуб спортивного директора парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луиша Кампуша. Об этом 11 сентября сообщает издание The Times.

По информации источника, совладелец «Челси» Тодд Боэли уже контактировал с 58-летним португальцем. Новый владельцев лондонского клуба не устраивают выступления и структура нынешнего состава команды.

После шести сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2022/23 «Челси» с тремя победами и десятью набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.