Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Президент США Джо Байден прибыл на мемориальное мероприятие в Пентагон, где возложил венок в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сообщают местные СМИ.

Джо Байден Ibtimes.com

При этом президент страны в прошлом году посещал мемориал в Нью-Йорк на 20-летие трагедии. В этом году туда отправилась вице-президент США Камала Харрис.

Байдена сопровождали министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Трое под проливным дождем возложили венки, отдав дань погибшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент США Джо Байден поручил провести проверку документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, с целью их возможного рассекречивания.

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