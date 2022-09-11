Вашингтон, 11 сентября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден прибыл на мемориальное мероприятие в Пентагон, где возложил венок в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сообщают местные СМИ.

Ibtimes.com Джо Байден

При этом президент страны в прошлом году посещал мемориал в Нью-Йорк на 20-летие трагедии. В этом году туда отправилась вице-президент США Камала Харрис.

Байдена сопровождали министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Трое под проливным дождем возложили венки, отдав дань погибшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент США Джо Байден поручил провести проверку документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, с целью их возможного рассекречивания.