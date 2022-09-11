Москва, , 17:55 — REGNUM 10 и 11 сентября в России зарегистрировано свыше 300 попыток информационных атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

ДЭГ подвергается кибератакам, но масштабных DDoS-воздействий не было. По словам Памфиловой, 10 — 11 сентября с иностранных адресов зафиксировано более 300 попыток воздействий на ДЭГ «низкой степени критичности», при этом атаки регистрируются «с адресов сетей стран Западной Европы, Средней Азии и Закавказья».

Отмечается, что наиболее сложная кибератака была отбита за 10 минут, не повлияв на работу системы.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее Элла Памфилова рассказала, что 10 сентября заблокировано 58 информационных воздействий высокой степени критичности на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии. Всего с июня зафиксировано более 29 тыс. потенциально опасных кибератак.

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