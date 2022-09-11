Памфилова рассказала о кибератаках на систему ДЭГ за 10 и 11 сентября
Москва, 11 сентября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. 10 и 11 сентября в России зарегистрировано свыше 300 попыток информационных атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, пишет ТАСС.
ДЭГ подвергается кибератакам, но масштабных DDoS-воздействий не было. По словам Памфиловой, 10 — 11 сентября с иностранных адресов зафиксировано более 300 попыток воздействий на ДЭГ «низкой степени критичности», при этом атаки регистрируются «с адресов сетей стран Западной Европы, Средней Азии и Закавказья».
Отмечается, что наиболее сложная кибератака была отбита за 10 минут, не повлияв на работу системы.
Как сообщало ИА REGNUM , ранее Элла Памфилова рассказала, что 10 сентября заблокировано 58 информационных воздействий высокой степени критичности на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии. Всего с июня зафиксировано более 29 тыс. потенциально опасных кибератак.