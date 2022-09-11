Москва, 11 сентября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. 10 и 11 сентября в России зарегистрировано свыше 300 попыток информационных атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

ДЭГ подвергается кибератакам, но масштабных DDoS-воздействий не было. По словам Памфиловой, 10 — 11 сентября с иностранных адресов зафиксировано более 300 попыток воздействий на ДЭГ «низкой степени критичности», при этом атаки регистрируются «с адресов сетей стран Западной Европы, Средней Азии и Закавказья».

Отмечается, что наиболее сложная кибератака была отбита за 10 минут, не повлияв на работу системы.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее Элла Памфилова рассказала, что 10 сентября заблокировано 58 информационных воздействий высокой степени критичности на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии. Всего с июня зафиксировано более 29 тыс. потенциально опасных кибератак.