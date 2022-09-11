Москва, 11 сентября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Москве на 82-м году жизни скончался советский и российский режиссер и кинооператор Александр Полынников. Об этом 11 сентября сообщила ТАСС его жена, актриса Анна Назарьева.

Траур

«8 сентября его (Александра Полынникова) не стало», — рассказала Назарьева.

По ее словам, прощание с режиссером состоится 12 сентября по адресу Хованский крематорий, улица Адмирала Корнилова, 42.

Напомним, Полынников был известен по таким фильмам, как «Приключения Электроника», «Д’Артаньян и три мушкетера» (задействован как оператор), «Берегите женщин», «Обнаженная в шляпе», «Возвращение Мухтара», «Кармелита» и другие проекты.