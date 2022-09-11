Берлин, , 17:55 — REGNUM Германия заняла второе место в списке стран Европейского союза по уровню цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает 11 сентября газета Neue Osnabrücker Zeitung.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Цена за литр дизельного топлива составляет €2,16. Данные показатели выше лишь в Швеции. При этом цена за литр бензина поднялась до €2,07, что выше только в Финляндии. Цены на топливо в Германии примерно на 25% выше, чем в среднем по ЕС, согласно данным федерального статистического ведомства на 5 сентября.

В связи с усугубляющейся ситуацией представитель парламентской фракции Левой партии Зёрен Пельман обрушился с резкой критикой на правительство ФРГ, заявив о «политическом провале» правящей коалиции «Светофор».

Напомним, что профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что энергетический кризис в Германии грозит превратиться в «энергетический шторм», который полностью разрушит конкурентоспособность экономики ФРГ.

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