Москва, , 17:42 — REGNUM Из России природный газ поступит в города Запорожской области до 15 октября, при этом первым получит энергоресурс Бердянск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечает, что ориентировочно 14 — 15 сентября ожидается подача газа из России в Бердянск, а до середины октября газ может поступить в Мелитополь, Энергодар и другие города Запорожья.

Планируется, что аналогичным образом будет налажено электроснабжение территорий.

Напомним, прокладку газопровода в Запорожье с территории ДНР предполагалось полностью завершить к началу октября.

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Как сообщало ИА REGNUM , Владимир Рогов заявлял, что запуск энергоблоков Запорожской АЭС возможен после прекращения обстрелов со стороны ВСУ и отдаления линии фронта.

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