Москва, , 17:35 — REGNUM Добровольцы казачьего отряда «Лиман» сдерживают натиск ВСУ на Краснолиманских рубежах. Об этом в своём телеграм-канале сообщил верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов.

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«Казачий отряд «Кубань» не сдаёт Лиман. Наши парни делают всё возможное, чтобы противник не смог войти в город. Сообщение от бойцов сухо и коротко передаёт обстановку: «Держимся зубами», — написал Дьяконов.

Благодаря чёткому взаимодействию с артиллеристами Вооруженных сил РФ первую попытку контрнаступления удалось замедлить, а на отдельных участках вовсе остановить врага.