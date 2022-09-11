Улан-Удэ, , 17:34 — REGNUM Избирательная комиссия Бурятии обнародовала итоговую явку на выборах главы республики. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе избиркома.

Выборы главы Бурятии Владимир Бадмаев © ИА REGNUM

К 20 часам по местному времени на избирательные участки явились 37,98% избирателей.

При этом в трёх районах явка превысила 80%. Это Еравнинский, Кижингинский и Закаменский район, где проголосовали 84,26, 81,50 и 80,86% избирателей соответственно.

Наименьшая активность зафиксирована в Муйском районе — 21,11%, а также в трёх районах Улан-Удэ — от 25,25 до 28,89%.