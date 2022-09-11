Вашингтон, 29 апреля, 2021, 00:46 — ИА Регнум. Аарон Келлер, недавно занявший пост руководителя проекта онлайн-игры Overwatch 2, ответил на вопрос о возможных сроках её релиза. Об этом 29 апреля сообщает портал Comicbook.

Во время очередного интервью разработчик сказал, что ему хочется как можно скорее рассказать геймерам об игре, отметив, что команда проекта действительно хочет её выпустить.

«И последнее, что мы хотим сделать, — это выпустить её прежде, чем она будет готова», — заявил Келлер, добавив, что его сотрудники делают всё возможное для того, чтобы ускорить процесс разработки.

Напомним, 20 апреля сайт Overwatch сообщил, что Джефф Каплан, занимавший пост директора игры, ушёл из компании Blizzard, в которой он проработал около 19 лет. После этого многие геймеры начали высказывать опасения по поводу того, что релиз сиквела Overwatch может так и не состояться.