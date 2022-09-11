Афины , , 17:32 — REGNUM Председатель греческого правительства Кириакос Мицотакис заявил 11 сентября, что страна не планирует отправлять в б. УССР зенитно-ракетный корпус (ЗРК) С-300 российского производства. По словам чиновника, данное вооружение нужно самой Греции для обороны страны, пишет ТАСС со ссылкой на греческий телеканал ERT-1.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На пресс-конференции в рамках 86-й Салоникской международной выставки греческого премьер-министра спросили, собирается ли правительство передать б. УССР бронированные машины и ЗРК С-300, а также направить в зону конфликта греческих специалистов для обучения военных киевского режима. Кириакос Мицотакис заявил, что вопрос поставок данных ЗРК в повестке не стоит, так как поддержка б. УССР «не может идти в ущерб обороне» Греции.

При этом чиновник добавил, что речь идёт об отправке старых боевых машин пехоты. Однако это будет сделано при условии получения современных машин производства Германии.

Ранее греческие власти заявляли, что передача ЗРК С-300 скажется на обороноспособности страны.

Отметим, что 11 сентября Кириакос Мицотакис заявил, что страны ЕС не собираются отказываться от антироссийских санкций, хотя это бумерангом бьёт по их экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ писали, что в Салониках перед выступлением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с программной речью проходят акции протеста.

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