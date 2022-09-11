Санкт-Петербург, 11 сентября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» в матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», а стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родриган, Вячеслав Караваев, Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Малком, Иван Сергеев.

«Оренбург»: Алексей Кеняйкин, Данила Хотулев, Ренато Гойкович, Александр Эктов, Александр Павловецй, Кирилл Печенин, Тимур Аюпов, Сесар Флорентин, Лукас Вера, Джимми Марин, Владислав Сычевой.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Ассистенты главного судьи — Максим Ковалев и Александр Богданов.