Вашингтон, , 17:30 — REGNUM В Нью-Йорке 11 сентября почтили память жертв теракта в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. Участники мероприятия возлагают цветы и венки возле мемориала, сообщают местные СМИ.

Манхеттен, Нью-Йорк. Мемориал жертвам теракта 11 сентября 2001 года

В церемонии принимает участие вице-президент США Камала Харрис. При этом президент страны Джо Байден, который в прошлом году прибыл в Нью-Йорк на 20-летие трагедии, в этом году отдаст дань жертвам теракта на мемориальных мероприятиях в Пентагоне.

Также на вечер в городе запланировано проведение акции под названием Tribute in Light («Дань памяти в свете»), во время которой 44 прожектора «поднимут» в небо две колонны света, символизирующие уничтоженные террористами башни-близнецы Всемирного торгового центра. Данная акция проводится начиная с 2002 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент США Джо Байден поручил провести проверку документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, с целью их возможного рассекречивания.

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