Воронеж, 11 сентября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Затруднение движения транспорта возможно на Московском проспекте Воронежа 12 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба ООО «РВК-Воронеж» Работы на месте аварии

«Несмотря на то, что движение на Московском проспекте для проведения ремонта канализационного коллектора, перекрыто только в сторону «из центра», в понедельник с утра при увеличении интенсивности автотрафика все же возможны серьезные затруднения», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, даже если авария будет оперативно устранена, участок дороги останется закрытым в течение дня для восстановления асфальтового покрытия.

Жителей города просят утром 12 сентября выбирать возможные пути объезда загруженных участков.

Также, уточнили в мэрии, будет скорректировано движение общественного транспорта — маршруты № 3В, 5А, 9КА, 27,28,37, 37А, 41,49,49Б, 49М, 60С, 75,80,90, 99, 105, 125, Т17 проследуют с Московского проспекта (после остановки «45-й Стрелковой дивизии») по улицам Беговой, Шишкова, Хользунова до Памятника Славы и далее по маршрутам.

Крупная коммунальная авария на канализационном коллекторе произошла в Коминтерновском районе 9 сентября. На данный момент специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы.