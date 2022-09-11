Воронеж, 11 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. 11 сентября в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» футбольный клуб «Факел» в матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал победу над московским «Локомотивом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

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Забитыми мячами в составе «Факела» отметились Евгений Морозов (45+6’) и Ираклий Квеквескири (58’). Желтые карточки получили Олег Дмитриев, Кирилл Суслов, Георгий Гонгадзе, Иван Игнатьев, Андрей Мендель и Дмитрий Баринов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

«Факел», одержав первую победу в сезоне и набрав 7 очков, поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 9-ю очками временно остался на 11-й позиции.