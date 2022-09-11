Екатеринбург, 11 сентября, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Свердловской области в 20:00 по местному времени (18:00 мск) закрылись 2477 постоянных и 35 временных избирательных участков. Начался подсчёт голосов.

launedekeg.wordpress.com Выборы

К 18:00 на выборах проголосовали 828 818 человек. Это 25,09% от общего числа избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября жители Свердловской области выбирали губернатора. Также в 53 муниципалитетах проводились местные выборы.