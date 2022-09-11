Воронеж,
11 сентября 2022, 17:10 — REGNUM Воронежский «Факел» одержал победу над московским «Локомотивом» на своём поле в рамках Российской премьер-лиги 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Первая победа «Факела» в РПЛ
Телеграм-канал ФК «Факел»
Воронежцы обыграли гостей со счётом 2:0 — в добавленное время первого тайма первый гол забил Евгений Морозов, автором второго гола стал Ираклий Квеквескири.
«Есть! Есть первая победа @pfcfakel в этом сезоне Премьер-лиги! Прекрасно обыгран такой именитый соперник. Спасибо игрокам за настоящий футбольный триллер, а болельщикам — за безграничную любовь к команде. Мы за «Факел», мы — повсюду. 19 096 объединивших сердец», — поздравил команду и болельщиков в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.