Воронеж, , 17:10 — REGNUM Воронежский «Факел» одержал победу над московским «Локомотивом» на своём поле в рамках Российской премьер-лиги 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первая победа «Факела» в РПЛ Телеграм-канал ФК «Факел»

Воронежцы обыграли гостей со счётом 2:0 — в добавленное время первого тайма первый гол забил Евгений Морозов, автором второго гола стал Ираклий Квеквескири.