Воронеж, 11 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» одержал победу над московским «Локомотивом» на своём поле в рамках Российской премьер-лиги 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал ФК «Факел» Первая победа «Факела» в РПЛ

Воронежцы обыграли гостей со счётом 2:0 — в добавленное время первого тайма первый гол забил Евгений Морозов, автором второго гола стал Ираклий Квеквескири.