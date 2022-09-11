Лондон, , 17:26 — REGNUM С избранием нового премьер-министра Лиз Трасс Великобритании грозит череда сложных кризисов. Об этом заявил 11 сентября обозреватель Bloomberg Макс Хастингс, являющийся бывшим главный редактором Daily Telegraph и London Evening Standard.

Лиз Трасс (сс) U.S. Department of State

Смерть королевы Елизаветы II, растущая инфляции, пошатнувшаяся экономика, проблемы в работе коммунальных служб и угроза банкротства миллионов людей в сочетании со «слабым лидерством Трасс» могут подвести Великобританию к катастрофе, считает Хастингс.

«Опросы в правящей Консервативной партии показывают, что ее рядовые члены предпочли бы остаться с опальным, но бесстыдным предшественником Трасс, Борисом Джонсоном. Уважаемый колумнист и бывший член парламента от Тори Мэтью Пэррис, который проходил политическую стажировку в штабе премьер-министра Маргарет Тэтчер, жестоко пишет о новом премьер-министре: «она — сумасшедшая», — отмечает обозреватель, одновременно упрекая Трасс в «отсутствии убеждений, завышенной самооценке, а также в непрофессиональном отношении к работе министра иностранных дел».

«С тех пор, как в прошлом году Джонсон сделал ее министром иностранных дел, она продемонстрировала больше мастерства в фотосъемке, чем в решении серьезных вопросов. Высокопоставленный офицер вооруженных сил, побывавший с ней за границей, отмечает, что она предпочла, чтобы ее сопровождали представители СМИ и личные советники, а не эксперты министерства иностранных дел», — передал Хастингс.

Помимо этого эксперт осудил стремление Трасс подражать за счет чересчур агрессивных высказываний бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер. По мнению Хастингса, Трасс забыла, что настоящая «железная леди» с большой осторожностью продумывала свой каждый политический шаг.

«Сегодня восхождение Лиз Трасс на Даунинг-стрит на фоне почти обрушившегося фунта стерлингов и перспективы промышленной и социальной зимы недовольства представляет собой исторический момент. Британии грозит серьезная опасность стать не просто униженной, а, что еще хуже, посмешищем», — резюмировал автор.

Напомним, что в прошлом занимавшая пост главы МИД Британии Трасс 6 сентября стала новым премьер-министром Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс была избрана главой правящей Консервативной партии, что автоматически означает назначение на пост премьер-министра страны. В ходе голосования за кандидатов на пост премьер-министра Великобритании она получила 81,3 тысячи голосов, в то время как её соперник Риши Сунак получил только 60,4 тысячи голосов.

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