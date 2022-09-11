Екатеринбург, , 17:10 — REGNUM Свердловчане продолжают выбирать губернатора. По данным облизбиркома, на 18:00 по местному времени свои голоса отдали 25,09% избирателей

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

На прошлых губернаторских выборах (14 сентября 2017 года) на этот же период времени явка в регионе составляла — 33,47%.

Напомним, 11 сентября жители Свердловской области выбирают губернатора. Также проходят местные выборы. В 53 муниципалитетах жители избирают депутатов местных дум, а в Зареченском сельском поселении ещё и главу.