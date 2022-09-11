Омск, , 17:04 — REGNUM В Омской области завершился единый день голосования. Избирательные участки закрылись ровно в 20:00 по местному времени 11 сентября.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

Всего 11 сентября в регионе было открыто 517 избирательных участков (461 в Омске, 56 в районах). В Омской области проводилось 12 избирательных кампаний. Самая крупная — в Омске, где выбирали депутатов горсовета.

В регионе будут избраны 58 депутатов различного уровня, а также двое глав городского и сельского поселений. В голосовании могли принять участие 930 234 избирателя.

Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, в голосовании приняли участие около 130 тысяч избирателей. На выборах депутатов Омского горсовета проголосовали около 120 тысяч человек, явка составила более 14%.

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