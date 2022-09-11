Ярославль, , 16:58 — REGNUM В Ярославской области на выборах губернатора уже проголосовало 22,54% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Избиратель Алексей Колчин © ИА REGNUM

На 15:00 в областном избиркоме сообщали о том, что на губернаторских выборах проголосовало более 223 тысяч жителей.

«Свой выбор очно и дистанционно сделали 22,54% избирателей. В целом лидируют по явке Большесельский, Мышкинский и Пошехонский районы области», — сообщила председатель областной избирательной комиссии Елена Новик.

Напомним, для проведения выборов в регионе открыто 848 избирательных участков. Все они оборудованы средствами видеорегистрации, за ходом голосования также следят более тысячи наблюдателей от общественных организаций и политических партий. Голоса продолжают принимать и дистанционно. Электронное голосование продлится до 20:00 11 сентября.

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