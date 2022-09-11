Белгород, 11 сентября 2022, 17:03 — REGNUM Дополнительные места для беженцев с территории б. УССР разворачивают власти в Белгороде. Об этом 11 сентября в социальных сетях сообщил мэр города Антон Иванов.
В пункте временного размещения людей установили новые палатки на 250 мест. Чтобы людям было комфортно в текущих погодных условиях, утепляют палатки и основания под ними, завозятся тепловентиляторы.
Как сообщало ИА REGNUM, о приёме беженцев из белгородского региона сообщили главы Воронежской и Курской областей.