Белгород, 11 сентября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Дополнительные места для беженцев с территории б. УССР разворачивают власти в Белгороде. Об этом 11 сентября в социальных сетях сообщил мэр города Антон Иванов.

Https://belregion.ru Пункт временного размещения для беженцев

В пункте временного размещения людей установили новые палатки на 250 мест. Чтобы людям было комфортно в текущих погодных условиях, утепляют палатки и основания под ними, завозятся тепловентиляторы.

«За минувшие сутки мы приняли большое количество беженцев. Более 500 человек сейчас находятся у нас. С нагрузкой справляемся. Обеспечили людей всем, что нужно. Наш пункт рассчитан на кратковременное пребывание, до трёх дней. Уже сегодня большие группы беженцев отправляем в другие регионы страны, где им также окажут помощь», — уточнил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, о приёме беженцев из белгородского региона сообщили главы Воронежской и Курской областей.