Пенза, , 16:46 — REGNUM По состоянию на 15:00 мск 11 сентября, явка на выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области составила 45,13%, свидетельствуют данные портала ГАС выборы. По данным ЦИК региона, в голосовании приняли участие к указанному часу 463 669 человек.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Причем в ряде окружных избирательных комиссий фиксируют показатель явки больше 60%. Так, по ОИК №15 явка составила 68,18%, здесь голосовали жители Городищенского, Лопатинского и Шемышейского районов. По ОИК №17 средняя явка среди жителей Камешкирского, Неверкинского, Кузнецкого района и части Кузнецка составляет 68,05%, по ОИК №16 — Ленинский, Никольский и Сосновоборский районы — 66,96%.

В Пензе явка составила от 23,24% до 32,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам двух дней голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области явка составила 37,1%. До вечера 10 сентября на избирательные участки пришли 380 837 жителей Пензенской области.