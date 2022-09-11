Донецк, 11 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал один мужчина. Об этом 11 сентября сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, — говорится в сообщении. — По улице Петровского ранен мужчина».

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики за 10 минут обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка.