Вашингтон, 11 сентября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подтвердил, что его осведомили о контрнаступлении формирований киевского режима, однако он отказался его комментировать, сообщают 11 сентября местные СМИ.

Chicago Council on Global Affairs Джо Байден

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«Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация пока развивается», — ответил глава Белого дома на вопрос одного из журналистов о том, знает ли он о происходящем на территориях бывш. УССР.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что контрнаступление формирований киевского режима под Херсоном обернулось огромными потерями, с потоком раненых врачи не справляются.

Напомним, что 11 сентября танкисты Южного военного округа подбили три единицы тяжёлой техники на южном направлении специальной военной операции, согласно данным Министерства обороны РФ.