Йошкар-Ола, 11 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. На выборах главы Марий Эл, по состоянию на 15:00 мск 11 сентября, свой выбор сделали 19,42%. Об этом свидетельствуют данные портала ГАС выборы. В голосовании приняли участие 105 835 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По данным системы, по-прежнему лидирует по показателю явки Сернурский район — 33,2%, в Юринском районе на участки пришли 32,28% от общего числа зарегистрированных избирателей, в Килемарском районе — 27,62%.

В Йошкар-Оле явка варьируется от 14,6% до 16,08%, в Волжске проголосовали 17,46% избирателей, в Козьмодемьянске — 19,21%.

На дополнительных выборах депутата в региональный парламент по Поволжскому округу №19 явка составила 17,54%, сообщает ЦИК республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах главы республики к 12:00 мск явка составила 12,46%. Всего в голосовании приняли участие 65 998 человек. На дополнительных выборах депутата в региональный парламент по Поволжскому округу №19 явка составила 10,60%.

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