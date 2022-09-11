Афины , , 16:40 — REGNUM Страны ЕС не собираются отказываться от антироссийских санкций несмотря на то, что это бумерангом бьет по их экономике. Об этом заявил 11 сентября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках.

Кириакос Мицотакис European People's Party

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Во время конференции один из журналистов отметил, что введенные против России санкции «возвращаются бумерангом и бьют по экономике европейских стран». Соответственно был задан вопрос, не собирается ли ЕС остановить энергетическую войну пока все не дошло до полной нестабильности.

«С первого момента, как мы вводили санкции против России, которые чрезвычайно широкие, я бы сказал, что это самые серьезные санкции из когда-либо принимавшихся, мы знали, что одновременно мы подвергаем наши общества сложному процессу. Но мы предупредили, что это цена нашего выбора», — ответил Мицотакис и добавил, что страны ЕС хотят избавиться от зависимости от российского газа как можно скорее.

«Я думаю, что этот процесс нельзя повернуть», — указал он, объяснив, что не видит возможности для изменения стратегии, даже кто-то предложит это.

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