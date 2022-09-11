Наталья Стрельцова, Дарья Антонова, 11 сентября 2022, 17:25 — REGNUM Москва не просто город — это символ государства, столица нашей Родины и её сердце. Москва город с многовековой, полной суровых испытаний, но всегда героической историей.
В эти выходные Москва с размахом отпраздновала День города. Повод действительно хороший — юбилей: 875 лет.
На организацию праздника были выделены миллионы рублей. По всему городу прошли масштабные народные гуляния, десятки концертов. Лужники, к слову, были забиты битком. Завершился праздник грандиозным салютом — с 23 точек были запущены более 30 тысяч залпов. Вот только многие жители России от этого разгулья испытали «испанский стыд».
Последние 2 года День города столица праздновала очень скромно, избегая массовых мероприятий. Причина была ясна и понятна: коронавирус — какие тут могут быть развлечения. В этом году московские власти решили — Празднику быть!
А в это же самое время вся страна с ужасом следит за последними пугающими новостями с фронта. В это же самое время российские солдаты защищают Родину и умирают за нас.
В эти дни невозможно не вспомнить героическую историю Москвы в годы Великой Отечественной войны. «Всё для фронта, всё для Победы!» — вокруг этого призыва объединились миллионы людей, подчинённые одной единственной цели — победе в войне.
Уже во второй день войны, 23 июня 1941 года, вся экономика города была переориентирована на нужды армии. Практически все столичные заводы стали выпускать продукцию для фронта. Руками московских рабочих были собраны 87 миллионов снарядов и мин, каждый восьмой советский самолёт и каждый третий пистолет-пулемёт Великой Отечественной войны вышли из цехов столичных заводов. Жители Москвы и области были задействованы в строительстве оборонительных укреплений.
На фронт ушли около 900 тысяч москвичей. 146 уроженцев Москвы стали Героями Советского Союза, больше миллиона москвичей были награждены медалью «За оборону Москвы», а сам город 8 мая 1965 года удостоился звания «Город-герой».
А что в наше время? Ничего. Москва продолжает жить своей обычной жизнью, ничего не напоминает о происходящем на фронте, нет ни акций в поддержку специальной военной операции, вы не увидите на улицах города символов спецоперации — букв Z и V. Давно уже не слышно даже призывов к гуманитарной помощи для жителей Донбасса, которые до сих пор в ней очень нуждаются.
Город и его жители безусловно заслуживают праздника. Но наши солдаты, которые сейчас находятся за тысячи километров от дома, заслуживают нашей безоговорочной поддержки, они должны знать, что мы с ними, пусть даже мысленно.
Столица ещё не раз отпразднует свой день рождения. Всему своё время. А пока хочется лишь пожелать нам всем мирного неба над головой, а нашим солдатам — Победы и тихо, без миллионного шоу, прошептать: с днём рождения, любимая Москва…