Курск, 11 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Почти 16,5% избирателей приняли участие в голосовании по выборам депутатов городского собрания Курска на 15:00 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Отметим, что за два дня голосования, 9 и 10 сентября, общая явка на выборы в горсобрание составила 12,72%. На выборах в Курске можно проголосовать не только обычным способом, на избирательном участке, но и дистанционно на специальной электронной платформе.

Напомним, в результате выборов в Курское горсобрание будет распределено 34 мандата — 17 среди кандидатов-списочников от партий, ещё 17 — среди одномандатников.