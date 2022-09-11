Москва, 11 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано почти 15 авиарейсов. Об этом 11 сентября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:16 мск в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре авиарейса; в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 8 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что начиная с 9 сентября в столице потеплеет, будет преобладать сухая, солнечная погода.