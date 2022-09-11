Тамбов, 11 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. По данным на 15:00 11 сентября на выборах губернатора Тамбовской области проголосовали 52,09% избирателей. О явке корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В области проходит голосование в рамках 19 избирательных кампаний. За пост главы региона борются пять кандидатов.

Центр общественного наблюдения за выборами работает в Пушкинской библиотеке Тамбова.

Участки для голосования открыты до 20:00.