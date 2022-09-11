Берлин, , 16:23 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил о возможном росте количества бездомных граждан на фоне ценового кризиса. Об этом он сообщил 11 сентября, выступая в своей резиденции во дворце Бельвю по случаю дня открытых дверей для людей без определенного места жительства.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Мы не имеем права бросать в нашей стране кого-либо, кто больше не знает, как платить за квартиру и коммунальные услуги», — указал президент, предсказывая нищету в стране.

«Войны и кризисы могут привести к тому, что еще больше людей в нашей стране будут испытывать нехватку жилья осенью и зимой. Бедные люди, особенно семьи, которые по причине роста цен больше не смогут платить за аренду или дополнительные расходы, рискуют потерять свое жилье. А людям, ищущим квартиру, может быть еще труднее найти доступное место для проживания», — объяснил Штайнмайер.

Напомним, что согласно официальным данным, в Германии более 300 тысяч человек не имеют собственного жилья, при этом 45 тысяч из них проводят ночи на улице.

Напомним, что с ростом цен на энергоносители и продовольствие столкнулись многие граждане ФРГ, при этом экономические перспективы государства стали хрупкими.

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