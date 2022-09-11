Ижевск, 11 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 15:00 по местному времени 11 сентября, явка на выборах главы республики составила 34,02% в среднем по республике. Об этом свидетельствуют данные системы ГАС выборы.

Primorsky.ru Выборы

Селтинский район продолжает оставаться лидером по показателю пришедших на участки избирателей, здесь явка составила 61,4%. В Граховском районе на участки пришли 56,84% от общего числа внесенных в списки избирателей, в Красногорском — 56,83%, в Дебесском — 56,16%, в Шарканском — 55,9%.

В Ижевске сохраняется самый низкий показатель явки в регионе — от 23,35% до 25,78%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 12:00 по местному времени 11 сентября на избирательные участки пришли 29,38% от общего числа внесенных в списки избирателей. В Ижевске регистрировали наиболее низкий показатель явки в республике — от 19,24% до 21,19%.

Читайте также: В Удмуртии в выборах приняли участие почти 30% избирателей