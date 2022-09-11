Краснодар, 11 сентября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Общая явка избирателей на выборы в Краснодарском крае на 15:00 11 сентября составила 45,6%, сообщили в краевой избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

« Избирательная комиссия Краснодарского края информирует об активности избирателей на выборах, назначенных на единый день голосования (сведения на 15:00 11 сентября). Общая активность избирателей по Краснодарскому краю — 45,6%», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 11 сентября на Кубани проходит 202 избирательных кампании, самая крупная — по выборам депутатов Законодательного собрания края.