Москва, 11 сентября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Сохранить мировое доминирование страны Запада пытаются «всеми правдами и неправдами». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Mid.ru Сергей Лавров

«Запад судорожно пытается всеми правдами и неправдами сохранить и укрепить своё доминирование», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что о глобальных амбициях ранее заявили представители НАТО. Так, отметил Лавров, зоной ответственности Североатлантического альянса официально объявлен Индо-Тихоокеанский регион.

«Далеко не всем это нравится», — заявил российский дипломат, отметив, что Москва всегда выступала за равноправный диалог между странами.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что США и генсек ООН Антониу Гутерриш должны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее ООН.