Лондон, , 16:11 — REGNUM Похоронный кортеж с гробом бывшей королевы Елизаветы II направляется из замка Балморал в Шотландии, где она скончалась ранее на этой неделе, в столицу Шотландии Эдинбург, сообщает 11 сентября The Guardian.

Елизавета II Senedd Cymru

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Процессия началась в 10 часов утра по местному времени и в течение шести часов проедет через Абердин и Данди до Холирудского дворца Эдинбурга. Отмечается, что в составе процессии находится принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы II.

При этом главы местных советов и церквей, а также местные жители провожают королеву в последний путь, встречая похоронных кортеж и отдавая последние почести.

Похороны пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

Как передавало ИА REGNUM, 8 сентября в Великобритании в возрасте 96 лет умерла Елизавета II. Она правила страной с 1952 года.

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