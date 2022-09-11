Вашингтон, 11 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Аппарат CAPSTONE миссии Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переведён в безопасный режим после проблемы, возникшей во время манёвра по коррекции орбиты. Об этом сообщает портал SpaceNews.

PilotBrent NASA

Аппарат CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) изготовлен компанией Advanced Space по контракту NASA. Целью этой миссии является проверка стабильности окололунной орбиты, на которую в будущем США планируют вывести космическую станцию Lunar Gateway.

Миссия CAPSTONE была запущена в июне 2022 года. В ходе выполнения третьего манёвра по коррекции орбиты возникли проблемы, в результате чего 10 сентября аппарат был переведён в безопасный режим.

«Команда CAPSTONE контролирует состояние и статус космического аппарата. Она поддерживает с ним связь и работает над решением проблемы при поддержке Сети дальней космической связи», — сообщили в NASA.

В июле в NASA сообщали о временной потере связи с космическим аппаратом CAPSTONE. Вскоре специалистам удалось восстановить контакт и продолжить миссию. По программе миссии CAPSTONE должен выйти на орбиту вокруг Луны 13 ноября 2022 года.