Красноярск, , 16:09 — REGNUM В Красноярском крае подошёл к концу единый день голосования. Избирательные участки закрылись ровно в 20:00 по местному времени 11 сентября.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в краевом избиркоме, выборы проходили в ряде территорий региона. Для этого было сформировано 212 избирательных участков.

В муниципальных образованиях края, охваченных выборами, зарегистрировано 271 936 избирателей. Это чуть более 13% от общей численности избирателей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае 11 сентября 2022 года выбирали депутатов Минусинского, Назаровского, Норильского горсоветов, Ангарского, Богучанского, Ванаварского, Есаульского, Шалинского и других сельсоветов.

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