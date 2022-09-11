Абакан, 11 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Единый день голосования завершён в Хакасии. Избирательные участки закрылись ровно в 20:00 по местному времени 11 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, в регионе 11 сентября на выборах в органы местного самоуправления работала 271 участковая избирательная комиссия.

В единый день голосования — 2022 выборы различного уровня проводились во всех городах и районах Хакасии, за исключением Абакана.

Как сообщало ИА REGNUM, глав выбирали в городах Абазе, Саяногорске, Алтайском и Таштыпском районах. Выборы в советы депутатов проходили в городах Саяногорске, Сорске, Черногорске, в Алтайском, Бейском, Боградском, Орджоникидзевском, Таштыпском, Усть-Абаканском и Ширинском районах.